24.06.2019 19:16
Haberler » Spor » Haber

Beşiktaş'ın istediği Ömer Toprak, Borussia Dortmund'da kalmak istiyor!

Beşiktaş'ın transfer teklifinde bulunduğu Ömer Toprak, "Hummels dünya çapında bir futbolcu ancak savaşmak istiyorum." dedi.

Beşiktaş 'ın transferde ilgilendiği futbolculardan biri olan Ömer Toprak , geleceğiyle ilgili konuştu. Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak, kulübün kendisini göndermek istemesine rağmen ayrılmaya niyeti olmadığını açıkladı.

"KENDİMİ KANITLADIM"

Mats Hummels transferine rağmen takımda kalmak istediğini belirten Ömer Toprak konuyla ilgili olarak Alman basınına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hummels dünya çapında bir futbolcu ancak savaşmak istiyorum ve son 10 yılda mücadele edecek kadar kendimi kanıtladım."

( Fotomaç )

Beşiktaş'ın istediği Ömer Toprak, Borussia Dortmund'da kalmak istiyor!
Borussia Dortmund , Beşiktaş , Ömer Toprak , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:30 Bakan Kasapoğlu'ndan Yücel Seçkiner için taziye mesajı
19:25 Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da
19:23 U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası Bursa'da başladı
19:22 Mikail Özerler'den altın madalya
19:15 Beşiktaş'ın istediği Ömer Toprak, Borussia Dortmund'da kalmak istiyor!
19:05 All Of Mario Balotelli's Goals 2018/19
19:05 Incredible Goals: Vieirinha vs Aris