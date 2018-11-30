Beşiktaş'ın Kadrosuna Katmak İçin Büyük Çaba Sarf Ettiği Javier Hernandez, Transfere Yeşil Işık Yaktı

Manuel Pellegrini yönetimindeki West Ham United'da fazla forma şansı bulamayan Javier Hernandez transfer kapılarını açık bıraktı. Daha önce Real Madrid ve Manchester United gibi takımlarda oynayan Hernandez, West Ham'da daha fazla rol almak istediğini ancak gelen teklifleri de değerlendireceğini belirtti. Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş da Hernandez için West Ham United'a satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi etmeyi düşünüyor.

"DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYORUM"

Geleceği hakkında Marca'ya konuşan Hernandez, "Oynayabileceğim her maçta süre almak istiyorum. İlk 11'de başlayacak yeteneğim var. Fakat alınan kararlara saygı duymalıyım. Bu sebeple Ocak'taki görüşmelere kapılarımı kapatmıyorum. Hem Ocak'ta hem de yaz döneminde bir çıkış kapısı var. Burada mutluyum ancak daha fazla süre almak istiyorum." dedi. 30 yaşındaki golcü bu sezon 11 maça çıkıp 2 gol attı. Ancak yalnızca 2 Premier Lig maçına ilk 11'de başladı.

(Goal)