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Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

Beşiktaş, devre arası kampını 03-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirecek.

17.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:31Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu
, devre arası kampını 03-10 Ocak 2020 tarihleri arasında 'da gerçekleştirecek. Siyah-beyazlılar, bu süreçte iki tane de hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş'ta devre arası kamp programı belli oldu. Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını 03-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena'da gerçekleştirecek. Beşiktaş, burada iki de hazırlık maçı oynayacak.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 8 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Macaristan 1. Lig ekibi Mezökövesd, 10 Ocak Cuma günü de 16.30'da TFF 1. Lig takımlarından Altınordu ile karşılaşacak.

Her iki müsabaka da Gloria Sports Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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