01 Mart 2019, 12:32
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Beşiktaş'ın Kayserispor Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş

Kagawa ve Gökhan Gönül kadroda yokAli DANAŞ - İSTANBUL / DHABeşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Kagawa ve Gökhan Gönül kadroda yok

Ali DANAŞ - İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Shinji Kagawa sol kasık adduktor, Gökhan Gönül ise sol uyluk arka biceps adale sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca Necip Uysal da sarı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmuyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı kadrosuna aldığı 21 futbolcu şöyle:

" Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz" Beşiktaş, İstikbal Mobilya, Gökhan Gönül, Kayserispor, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA


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