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Beşiktaş'ın Levent'te bulunan sosyal tesisine borç darbesi

Beşiktaş'ta göreve geldiği 20 Ekim'den bu yana her gün borçlarla uğraşan Ahmet Nur Çebi yönetimi, bu kez de Levent'te bulunan Mehmet Üstünkaya N1903 Sosyal Tesisi'nin borcunun ödenmemiş olmasıyla bir şok daha yaşadı.

19.11.2019 18:59 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:10Beşiktaş'ın Levent'te bulunan sosyal tesisine borç darbesi

Belediyesi'nden kiralanmış olan tesisisin geçmiş 3 yıla ait borcundan dolayı tahliye edilerek Beşiktaş Belediyesi'ne geri verildiği siyah beyazlı kulüp tarafından KAP'a açıklandı.

Beşiktaş'ın tahliye ile ilgili KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: "Beşiktaş Belediye Başkanlığı ile imzalanan 25.03.2014 tarihli sözleşme ile 07.10.2015 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile şirketimize kiralanan; Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesi, 13 pafta, 2001 ada, 266 parsel üzerinde, Cumhuriyet Caddesi, N7, Şehit Erdoğan İban Sokak, N11 adresinde bulunan Mehmet Üstünkaya (N1903) tesisleri, sözleşme süresinin bitmesinden itibaren, sözleşmeye uygun kira bedeli karşılığında şirketimiz tarafından kullanılmaya devam etmiştir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen 21.10.2019 tarih ve E. 2088/11891 sayılı yazı ile bildirimlere rağmen ecrimisil bedellerinden kaynaklı borçların ödenmediği, bu bağlamda tesisin Belediye uhdesinde ve tasarrufunda kullanılacağı, bu nedenlerle tahliyesine karar verildiği bildirilmiştir. Karar doğrultusunda tesis, 18.11.2019 tarihi itibarıyla Beşiktaş Belediye Başkanlığı yetkililerince teslim alınmıştır."


Mehmet Üstünkaya, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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