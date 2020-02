Beşiktaş'ın Mısırlı oyuncusu Elneny: Müzikle aram yok, sadece Kuran-ı Kerim dinliyorum

Beşiktaş 'ın yıldız futbolcusu Mohamed Elneny, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. İşte deneyimli oyuncunun açıklamaları:

"Burayı neden tercih ettim? Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Farklı ülkelerden de teklif vardı. Benim bu kararı vermemde en büyük etken Mesut Özil ile görüşmem oldu. Onunla çok yakınız, ağabey-kardeş gibiyiz. Ona sordum ve o da Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu, dünyanın her yerinde birçok taraftarı olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın geçen sezon şampiyon olamadığını ve benim için şampiyonluk adına güzel bir mücadele olacağını söyledi. Buraya geldim ve mutluyum. Bana bir oyuncu 'Türkiye Ligi'ne gelmeli miyim?' diye sorsa benim fikrim kesinlikle olumlu olur. Gerçekten iyi bir lig. Biri fikrimi sorarsa mutlaka olumlu görüş bildiririm.

"BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM"

Beşiktaş'ta mutluyum. Burada olmaktan her zaman mutluluk duydum. Beşiktaş ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Kulüp isterse, burada kalmam yönünde bir inisiyatif kullanılırsa tabii ki kalmak isterim. Her maç kazanmak isteyen bir takımın parçasıyım ve büyük oyuncularla oynuyorum. Koşullar elverişli olursa daha uzun süre kalmak isterim. Bunu gerçekten bilmiyorum, futbolda işler çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Burada bakmamız gereken kulüp bunu istiyor mu? Ben burada olmaktan mutluluk duyduğumu her zaman söyledim.

"SERGEN HOCA SERT BİR KARAKTER"

Sergen Hoca, iletişiminde daha doğrudan, daha sert giden bir karakter. Abdullah Hoca, herkesi memnun etmeye çalışan, çatışmayı istemeyen bir teknik adam. Ancak bazı oyuncular çatışmayı bazı oyuncular da yumuşak davranılmasını ister. Sergen Hoca bize işini yapmayan yedek kulübesinde bekler mesajını vermeye çalışıyor. Sergen Hoca'nın dev bir teknik adam olma şansı bence var. Çok sağlam çok önemli bir karakteri var. Antrenmandaki, maçtaki tutumu çok önemli. Çok önemli bir oyunculuk kariyeri var. Böyle olunca da kendi oyuncusunu çok iyi anlayabiliyor. Büyük oyunculuk kariyeri olan oyuncularla oyunculuk kariyeri olmayanlar arasında gelen fark da bu.

"MESUT FENERBAHÇE MARŞLARI SÖYLEYEREK SÜREKLİ BENİ KIZDIRIYOR"

Mesut Özil, Fenerbahçe'yi çok seviyor buradan çok bahsediyor. Bana buraya gelebilir gibi geliyor. Fenerbahçe marşları söyleyerek beni sürekli kızdırıyor. Zaten boş vakitlerinde de İstanbul'a geliyor. Ben, ileride Türkiye Ligi'nde oynayacağını düşünüyorum. Benim müzikle pek işim yok, sadece Kuran-ı Kerim dinliyorum"