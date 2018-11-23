Beşiktaş'ın Mke Ankaragücü Maçı Kadrosu Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında MKE Ankaragücü
ile yarın saat 19.00'da karşılaşacak Beşiktaş
'ın maç kadrosunda yer alan isimler belli oldu.
Siyah-beyazlıların, Ankaragücü maçı kadrosunda Lens, Adriano, Roco, Gökhan Töre
, Babel
ve Pepe olmak üzere 6 isim yer almadı.
Teknik direktör Şenol Güneş
'in Ankaragücü maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:
" Tolga Zengin
, Loris Karius
, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül
, Domagoj Vida
, Fatih
Aksoy, Caner Erkin
, Atiba Hutchinson
, Necip Uysal
, Oğuzhan Özyakup
, Adem Ljajic
, Dorukhan Toköz
, Ricardo Quaresma
, Güven Yalçın, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek
, Gary Medel
" - İstanbul
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