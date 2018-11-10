Beşiktaş'ın Rakibi Sivasspor

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor
ile karşılaşacak. Vodafone Park
'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu
yönetecek.
Ligde 12. haftaya Beşiktaş 18, hafta içinde teknik direktör Tamer Tuna
ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor ise 11 puanla girdi.
Cezalı ve sakatlar
Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçı öncesi cezalı ve sakat 5 futbolcu bulunuyor.
Şilili futbolcu Gary Medel
, Medipol Başakşehir
maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve yarınki mücadelede görev yapamayacak.
Siyah-beyazlılarda ayrıca Adriano Correia, Jeremain Lens, Gökhan Gönül
ve Gökhan Töre
'nin sakatlıkları sürüyor.
Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Caner Erkin
, yarın kart görmesi halinde 13. haftada oynanacak MKE Ankaragücü
karşılaşmasında forma giyemeyecek. Quaresma
dönüyor
Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen siyah-beyazlı ekipte skor katkısı en yüksek oyunculardan biri olan Ricardo Quaresma
'nın kart cezası sona erdi.
Sarı kart cezalısı olduğu için Medipol Başakşehir maçında görev yapamayan Portekizli futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş
'in görev vermesi halinde yarınki mücadelede görev yapabilecek.
Sivasspor,Beşiktaş
10 Kasım 2018 Cumartesi 10:50