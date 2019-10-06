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Beşiktaş'ın rakibi wolves'ten manchester city'ye sürpriz

İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında Wolverhampton, deplasmanda Manchester City"yi 2-0 mağlup etti.

06.10.2019 18:32
İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında Wolverhampton, deplasmanda Manchester City"yi 2-0 mağlup etti.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakibi Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu Manchester City karşısında 2-0'lık skor ile galip geldi.
Mücadelede Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 80 ve 90+4'üncü dakikalarda Adama Traore kaydetti.
Bu sonuçla Wolverhampton ligde puanını 10'a yükseltirken Manchester City 16 puanda kaldı ve lider Liverpool ile arasındaki puan farkı 8'e çıktı.


Beşiktaş'ın rakibi wolves'ten manchester city'ye sürpriz

Manchester City, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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