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Beşiktaş'ın S. Bratislava maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile oynayacağı karşılaşmanın 20 kişilik kadrosunu belirledi.

18.09.2019 12:05Beşiktaş'ın S. Bratislava maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile oynayacağı karşılaşmanın 20 kişilik kadrosunu belirledi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Narodny Stadyumu'nda Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, 20 kişilik maç kadrosu da belirledi. Kafilede sakatlıkları devam eden Burak Yılmaz, Enzo Roco ve Oğuzhan Özyakup yer almadı.
Beşiktaş'ın Slovan Bratislava karşılaşması kadrosu şöyle:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir ve Güven Yalçın."
(İHA)

Abdullah Avcı, Bratislava, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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