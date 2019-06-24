24.06.2019 15:36
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş

Ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar; Twente , Gornik Leczna ve Alashkert'le eşleşti.

Kadınlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmayı başararak tarihinde ilk kez UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. UEFA'nın Nyon'da bulunan merkezinde çekilen kura sonucunda siyah-beyazlılar, Hollanda 'dan Twente, Polonya 'dan Gornik Leczna ve Ermenistan 'dan Alashkert'le eşleşti. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Eleme maçlarını 7-13 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'da oynayacak. Grubu ilk sırada tamamlayan ekipler son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Futbol , Beşiktaş , Spor

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