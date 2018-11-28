Beşiktaş'ın Sarpsborg 08 Maçı Kadrosu Açıklandı

Dünkü antrenmana sakatlıkları nedeniyle katılamayan Pepe, Gary Medel
, Ryan Babel
, Gökhan Töre
, Enzo Roco
ve Gökhan Gönül
maç kadrosunda yer almazken, bu isimlere Portekizli yıldız Ricardo Quaresma
da eklendi. Hafif ağrıları bulunan Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş
tarafından riske edilmeyerek Norveç
kafilesine alınmadı.
Böylece Siyah-beyazlılar, sakatlığı bulunan 7 futbolcu ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile UEFA'ya verilen takım listesinde ismi olmayan Atiba ve Güven Yalçın'ın da eklenmesiyle Sarpsborg 08 karşısına 10 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Dünkü çalışmada antrenmanın tamamında takımla çalışan Adriano ve Lens ise Norveç kafilesinde yer aldı.
Bu arada teknik direktör Şenol Güneş, eksik isimlerin bir hayli fazla olmasından dolayı kadroya U-21 takımından Erdem Seçgin, Oğuzhan Aydoğan
, Fatih
Aksoy ve U-19 Akademi Takımı'ndan Erdoğan Kaya
ve Rıdvan Yılmaz
'ı dahil etti.
Enzo Roco,Gökhan Töre
Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği Sarpsborg maçı kadrosunda yer alan 19 futbolcu şöyle;
" Tolga Zengin
, Loris Karius
, Utku Yuvakuran, Adriano Correia, Necip Uysal
, Domagoj Vida
, Caner Erkin
, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz
, Oğuzhan Özyakup
, Adem Ljajic
, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek
, Cyle Larin, Vagner Love, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Aydoğan, Rıdvan Yılmaz"
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:45