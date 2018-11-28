Beşiktaş'ın Sarpsborg Maçı Kadrosu Belli Oldu

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:08



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:08

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında yarın Norveç'in Sarpsborg ekibi ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Pepe, Gary Medel, Ryan Babel, Enzo Roco, Gökhan Gönül ile Ricardo Quaresma kadroda yer almadı.UEFA listesinde olmayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın'ın yanı sıra kadro dışı Tolgay Arslan da kafilede bulunmuyor.Beşiktaş'ın Sarpsborg maçı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Adriano Correia, Necip Uysal, Domagoj Vida, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Vagner Love, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz.Siyah-beyazlı takım, karşılaşma için saat 11.30'da uçakla Norveç'e gidecek.