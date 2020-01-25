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Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile anlaştığı iddia edildi

Sergen Yalçın ile görüşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 47 yaşındaki hoca ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

25.01.2020 00:05 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:21

Abdullah Avcı ile yollarını resmen ayıran siyah-beyazlı kulüp jet hızıyla yeni hocasını buldu. Ahmet Nur Çebi ve ekibinin görüştüğü Sergen Yalçın ile prensipte anlaşma sağlandı.

SEZON SONUNA KADAR ÜCRET ÖDENMEYECEK

yönetiminin transferdeki engellere rağmen Sergen Yalçın'ı takımın başına getirecek formülü de bulduğu ortaya çıktı. Fanatik'te yer alan habere göre Yalçın'a sezon sonuna kadar ücret ödenmeyeceği ifade ediliyor. Tarafların yola devam etme kararı alması halinde sözleşmenin revize edilmesi ve net ücretin belirlenmesi planlanıyor.

Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile anlaştığı iddia edildi

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (2)
GS VEDAT VEDAT:Taraftar istiyorsa alacaksın.doğru karar.
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HAKAN:Bu ne yapacakkiii gorelim Avciya yazik ettiniz beee besiktas yaziklar olsun
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Spor

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