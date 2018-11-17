Beşiktaş'ın Şilili Oyuncusu Enzo Roco, Milli Takımda Sakatlandı

Beşiktaş'ın Şilili stoperi Enzo Roco'dan kötü haber geldi. Milli takım kampında bulunan Roco, Şili'nin Kosta Rika ile oynadığı ve 3-2 kaybettiği maç esnasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

39. dakikada Kosta Rika'nın attığı gol esnasında sağ bacağından sakatlanan tecrübeli savunmacı, oyundan alındı. Yapılan ilk kontrollerden Roco'nun durumunun kötü olduğu ve milli takım kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Şili basınına yansıyan haberlerde de, Beşiktaşlı futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı dile getirildi. Öte yandan, Kosta Rika'nın golünde de Roco'nun hatasının olduğu kaydedildi.

(Skorer)