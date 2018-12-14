Beşiktaş'ın Şilili Oyuncusu Gary Medel: Avrupa Liginde Final Oynayacağımıza İnanıyordum

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi Malmö 1-0 kazandı. Malmö'ye galibiyeti getiren golü 51. dakikada Antonnson kaydetti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Ricardo Quaresma kırmızı kart gördü.

Maç sonunda konuşan Gary Medel şu ifadeleri kullandı:

Avrupa'da final oynamak bir hayaldi ve bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyordum ama final oynamak için buraları geçmeniz gerekiyor. Bu akşam bunu yapamadık. Taraftarımızın önünde böyle bir sonuç almak üzücü.

"FUTBOL BÖYLE BİR OYUN"

İlk yarı iki tane çok net fırsatı değerlendiremedik. Onlar ikinci yarıda ilk pozisyonlarını gole çevirdiler. Futbol böyle bir oyun, kimseyi suçlamaya gerek yok.