Beşiktaş'ın Sivasspor maç kadrosu belli oldu! 4 isim yok

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlı ekibin maç kadrosu netleşti.
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Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Loris Karius dışında Isımat-Mirin'de kadroya alınmadı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, şu isimleri kadroya aldı:
Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Domogj Vida, Gary Medel, Victor Ruiz, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Orkan Çınar, Umut Nayir, Güven Yalçın