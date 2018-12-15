Beşiktaş'ın Transfer Hedefinde Yer Alan Michael Lang: 32 Yaşında Olsam Türkiye'yi Seçerdim

Beşiktaş'ın sezon başında Basel'den transfer etmek istediği ancak Borussia Mönchengladbach'a kaptırdığı Michael Lang, transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ TÜM DÜNYANIN TANIDIĞI BİR TAKIM"

Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini doğrulayan İsviçreli sağ bek, ' 'Türkiye'ye gitme durumum vardı. Beşiktaş, tüm dünyanın tanıdığı iyi bir takım. Ancak Bundesliga seçeneği olunca farklı bir karar vermem gerekti. 30-32 yaşında olsam belki Türkiye'yi seçerdim ama 27 yaşındayım ve Bundesliga'da oynama fırsatını geri çeviremezdim. Türkiye'de oynamak Bundesliga'da oynamak gibi olmazdı.'' diye konuştu. Sezon başında Basel'den 2.80 milyon euroya Borussia Mönchengladbach'a transfer olan Lang, bu sezon 10 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

ŞENOL GÜNEŞ, 'İSTEDİK' DEMİŞTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon başında Lang ile ilgilendiklerini ancak futbolcunun Almanya'ya gittiğini söylemişti.