01.07.2019 13:13
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Beşiktaş'ın Visca planı! 3 oyuncu artı 3 milyon euro

Beşiktaş

Beşiktaş, yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Visca'yı transfer etmek istiyor. Siyah beyazlı ekibin bu transfer için Lens, Enzo Roco ve Orkan Çınar'ı üstüne de 3 milyon euro para teklif ettiği belirtildi.

Futbolda yeni sezon için geri sayım devam ederken, tüm takımlar gibi Beşiktaş 'ta da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesinden sonra teknik direktörlüğe Abdullah Avcı 'yı getiren Siyah-Beyazlılar'ın Edin Visca'nın transferi için büyük çaba harcadığı ortaya çıktı.

VISCA'NIN TAPUSU 12 MİLYON EURO

Star'da yer alan habere göre; Kartal, yeni hocası Avcı'nın Başakşehir'den öğrencisi olan 29 yaşındaki Bosna Hersekli kanat oyuncusunu para artı oyuncu takası ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Yönetimin iyi ilişkiler içinde olduğu Turuncu-Lacivertliler'e Visca'ya karşılık takıma beklenen katkıyı yapamayan Jeremain Lens, Enzo Roco ve Orkan Çınar 'ı ve 3 milyon euro da para teklif ettiği belirtildi. Başakşehir ise Boşnak oyuncu için 12 milyon euro talep ediyor.

ROCO, TAKIMDA KALMAK İSTEMİYOR

Edin Visca'nın da Beşiktaş'ta forma giymek istediği öğrenilirken, Başkan Fikret Orman'ın önümüzdeki günlerde Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile masaya oturup transferi sonuçlandırmak için tüm şartları zorlayacağı kaydedildi. Bu arada geçen sezon Cruz Azul'den büyük umutlarla transfer edilip sadece 10 maçta şans bulabilen Enzo Roco'nun "Oynatmayacaksanız beni bırakın" diye yönetime başvurduğu öğrenildi.

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Abdullah Avcı , Enzo Roco , Beşiktaş , Çınar , Spor

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