Beşiktaş'ın yediği gol sonrası Vodafone Park'ta bir taraftar kalp krizi geçirdi!

Beşiktaş-Wolverhampton maçının son dakikalarında herkesi üzen bir olay yaşandı. Fanatik'in haberine göre gergin geçen maçın son dakikalarında tribündeki bir futbolsever kalp krizi geçirdi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Tribündekiler uyarısı sonrası sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçiren futbolsever ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş kulübü yetkilileri de kalp krizi geçiren taraftarın durumu ile ilgili bilgi aldı.

AVCI PROTESTO EDİLDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'yı protesto etti. Wolverhampton Wanderers'ın 90+3. dakikada gelen golünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Abdullah Avcı yere yatsana" ve "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" şeklinde tezahürat yaptı. Bir grup taraftar da Abdullah Avcı'yı istifaya çağırdı. Öte yandan Avcı karşılaşmanın 90+2. dakikasında yaptığı itirazdan dolayı sarı kart gördü.