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Beşiktaş'ın yeni kaptanı Burak Yılmaz oldu

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kaptanlar değişti.

27.07.2019 17:50 Beşiktaş'ın yeni kaptanı Burak Yılmaz oldu
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kaptanlar değişti. Siyah-beyazlı takımın birinci kaptan Burak Yılmaz olurken, Atiba ve Gökhan Gönül de diğer kaptanlar oldu. Siyah-beyazlı kulüp, takımdaki kaptanları belirledi. Kulüpten yapılan açıklamada kaptan Burak Yılmaz olurken, diğer kaptanlar ise Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül olarak belirlendi. Beşiktaş, Avusturya kampında bugün İspanyol ekibi Eibar ile oynayacağı hazırlık maçında kaptan olarak ise Gökhan Gönül'ün çıkacağı bildirildi. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımın kaptanları arasında Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal bulunuyordu.
(İHA)

Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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