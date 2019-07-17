17.07.2019 18:36
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Beşiktaş'ın yeni sezon formaları görücüye çıktı

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübü, futbol takımlarının yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı.

Beşiktaş Kulübü, futbol takımlarının yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı.
Beşiktaş futbol takımlarının 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar, kulübün sosyal medya hesabından ve adidas firması tarafından taraftarların beğenisine sunuldu.
Forma tanıtımında kaleci Loris Karius ile kadın futbol takımı oyuncusu Didem Karagenç yer aldı.
Yeni sezon formalarına ilişkin adidas'ın açıklamasında görüşleri yer alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Hayatın her anında gururla taşıyacağımız 2019-2020 futbol sezonu formaları yepyeni bir heyecan ve başlangıcın habercisi olarak taraftarımızla buluşuyor. Bu heyecana kadın futboluna olan inanç ve desteğimizle birlikte hem iç saha hem de deplasman kadın formalarımızı ortak etmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş futbol takımlarının yeni sezonda giyeceği formalar yarın satışa sunulacak.
Kaynak: AA
Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Futbol, Spor

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