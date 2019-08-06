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Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.

06.08.2019 18:16 Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.
İspanyol ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoper, Barcelona uçağıyla 17.30 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Ruiz, havalimanında kendisini karşılayan basın mensuplarına kartal pozu verdi. Az sayıda taraftarın karşıladığı Victor Ruiz, kendisini bekleyen araç ile havalimanından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜNÜ
-Ruiz'in geliş kapısından çıkışı
-Ruiz'in kartal pozu vermesi
-Taraftarın Ruiz'e atkı takması
-Havalimanında yürüyüş
-Genel detaylar



Villarreal, Barcelona, Beşiktaş, İstanbul, Spor

Kaynak: DHA

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