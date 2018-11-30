Beşiktaş'ın Yıldız Oyuncuları Babel ve Pepe, Galatasaray Derbisinde Forma Giyemeyecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek. Avrupa Liginde Sarpsborg'u 2-0'dan geriden gelip 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, zorlu maçı da kazanıp Galatasaray ile puanları eşitlemek istiyor.

VİDA'NIN YANINDA NECİP'İN OYNAMASI BEKLENİYOR

Ancak sakatlıklar Teknik Direktör Şenol Güneş'in belini bükmüş durumda. Derbi maçta, sakatlıkları devam eden Pepe ve Babel forma giyemeyecek. Galatasaray maçında Vida'nın yanında, son 2maçtır stoper oynayan Necip'in oynaması bekleniyor.

ROCO VE TÖRE'NİN SAKATLIKLARI SÜRÜYOR

Sol kanatta Babel'in yokluğunda ise Sarpsborg maçının yıldızı Jereiman Lens'in forma giymesi bekleniyor. Siyah-beyazlı takımda Gökhan Töre ve Enzo Roco'nun da sakatlıkları devam ediyor.