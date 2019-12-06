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Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okudu!

Beşiktaş'ın Mısırlı oyuncusu Mohamed Elneny, Cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okuduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım futbolseverlerin beğenisini kazandı.

06.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:38

'ın son haftalardaki çıkışında büyük payı olan Mısırlı oyuncu Mohamed Elneny, Instagram hesabından Cuma namazının ardından arabasının içinde Bakara Suresi okuduğu anları takipçiyleriyle paylaştı. Yıldız oyuncunun bu paylaşımı futbolseverlerin beğenisini kazandı.

İşte Elneny'nin okuduğu ayetler ve Türkçe meali:

(Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar;

Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve âhirete de onlar kesin olarak inanırlar.

Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. İnkâr edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, asla iman etmezler.

İnkâr edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, asla iman etmezler.

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır ve onlar için büyük bir azap vardır.

İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde "Allah'a ve âhiret gününe inandık

Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar; halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar.

Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden, kendilerine acı veren bir azap da vardır.

Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okudu!

Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (11)
KURAN OKUMAK İBADETTİR....:HAYIRLI CUMALAR TÜM MÜMİNLERE......
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BEŞİKTAŞK:ALLAH kabul etsin
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KURAN OKUMAK İBADETTİR.....:MÜMİN KARDEŞLERİM ; KURAN-I KERİME VE SÜNNETE SIKI SARILALIM. İBLİ KARŞI KALKANDIR ÇÜNKÜ. AYRICA KURAN-I KERİM KIYAMETTE MÜMİNLERE ŞEFAATCİ OLACAK BUNU BİLELİM. AYETLERİ ÖĞRENELİM....
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KURAN OKUMAK İBADETTİR....:HADİS-İ ŞERİF.....-KİM BİR AYET ÖĞRENİRSE, BU AYET KIYAMETTE ONUN İÇİN NUR OLUR.....-HADİS-İ ŞERİF.....
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YALAN DÜNYA:DİN DÜŞMANLARI HEP EKSİ VERMİŞ HADİS-İ ŞERİFE.
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BİRLİK:helal olsun tebrik ederim mükemmelsın
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KURAN OKUMAK İBADETTİR.....:HADİS-İ ŞERİF......-KURAN OKUYAN CENNET EHLİNİN ARİFLERİDİR.....- HADİS-İ ŞERİF.... ALLAH RAZI OLSUN VE ALLAH KABUL ETSİN KURAN-I KERİM OKUMASINI KARDEŞİMİZİN
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ARİF:Allah kabul etsin
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KURAN OKUMAK İBADETTİR.....:AMİN
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KURAN OKUMAK İBADETTİR.....:HADİS-İ ŞERİF......-KURAN OKUNAN YERE BEREKET VE RAHMET YAĞAR.....-HADİS-İ ŞERİF..... İBLİST KORUNMAK İÇİN KURANA SIKI SARILALIM MÜMİNLER......
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