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Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı

Beşiktaş'ın Arsenal'dan kiraladığı Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, sosyal medyadan Kuran-ı Kerim okuduğu görüntüyü paylaşarak, "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" notunu düştü.

25.03.2020 22:27 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:30

Beşiktaş 'ın yıldız oyuncusu Elneny, karantina günlerini Kuran-ı Kerim okuyarak geçiriyor. Siyah-beyazlı takımın İngiliz ekibi Arsenal 'den kiraladığı Mısırlı oyuncu Mohamed Elneny, Instagram hesabından Kuran-ı Kerim okurken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

"ÜZÜLMEYİN ALLAH BİZİM YANIMIZDA"

Elneny yaptığı paylaşıma, "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" notunu düştü. Deneyimli oyuncu daha önce de Bakara Suresi okuduğu görüntüleri paylaşmıştı.

İşte o paylaşım:

Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
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Beşiktaş’ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Etiketler: Kuran-ı Kerim, Beşiktaş, Arsenal, Spor

Haberin Videosu :

Beşiktaş'ın yıldızı futbolcusu Mohamed Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı

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Yorumlar (6)
MEDYA:HAKİKİ DİN İSLAMDIR. VİRUS İNSANLIĞA BİR UYARIDIR. TOPARLANALIM LUTFEN
Cevap Yaz 1 0
ERKAN:Helal olsun
Cevap Yaz 1 0
ORKESTRA:YAW ÜFFFFFFF
Cevap Yaz 0 0
DİYANET:DİĞER FUTBOLCULARDAN DA İSLAMA YÖNELMELERİNİ, HAREKETLİ HAYATLARINI DİZGİNLEMERİNİ, HAYATA GELİŞ AMACIMIZI SORGULAMARINI BEKLERİZ. HÜRMETLER
Cevap Yaz 1 1
ERGİN:Ne lan daha gecen Kizlar seni ifsa ediyordu, hep istedigin gibi cevir et. Seni Kurani-Kerim degil, SENI KIMSE KURTARMAZZZZZ!!!!!!!
Cevap Yaz 4 2
DOST:Allah razı olsun. Allah çıkarı için rol yaparak dindar görünmeyen; hakiki, samimi müslümanları arttırsın inşaallah.
Cevap Yaz 3 3

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