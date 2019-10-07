Beşiktaş'ın yıldızı N'Koudou, Kabe'ye gitti!

Beşiktaş'ın 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham'dan transfer ettiği Georges-Kevin N'Koudou, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Kabe'ye giderek değerlendirdi. 24 yaşındaki oyuncu, kutsal topraklara gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.

KABE'YE GİTMESİ ALKIŞ ALDI

Bu paylaşıma Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra diğer takım taraftarları da yorumlarda bulundu. N'Koudou'nun Kabe ziyareti futbolseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

BU SEZON 1 ASİSTİ VAR

Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 7 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 1 asist yaptı.