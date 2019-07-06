06.07.2019 10:28
Haberler» Spor» Haber

Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma, Kemer'de tatilde

Beşiktaş

BEŞİKTAŞ'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapıyor.

BEŞİKTAŞ'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapıyor.
Hakkında birçok transfer iddiası bulunan ve Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan 35 yaşındaki Portekizli yıldız, ülkesindeki tatilinin ardından ailesiyle Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'e geldi.
Fanatik Beşiktaşlılığı ile bilinen otelin Genel Müdürü Derya Billur, tesislerde konaklayan Quaresma ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden "Welcome Ricardo Quaresma- Hoş geldin Ricardo Quaresma" başlığıyla paylaştı. Quaresma ve Billur birlikte kartal işareti de yaptı.


- Antalya
Kaynak: DHA
Ricardo Quaresma, Beşiktaş, Antalya, Kemer, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:41   Kayserispor'un maç programı belli oldu
10:41   Başkan Büyükakın, Brunga tesislerinde inceleme yaptı
10:38   Nando de Colo Fenerbahçe'de
10:36   Nando de Colo, resmen Fenerbahçe Beko'da
10:35   Fenerbahçe, Fransız yıldız basketbolcu Nando de Colo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
10:28   Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma, Kemer'de tatilde
10:23   Fransızlardan Yusuf Yazıcı için flaş iddia: Gelmek istiyor ama kulübüyle anlaşamadık