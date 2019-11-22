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Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

22.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:28Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır
, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding 'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres oyunlarıyla süren idman, tam sahada yapılan taktik ağırlık maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş'ta tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Erdem Seçgin'in antrenmana katılmadığı ifade edildi.
Konya'ya bugün gidecek siyah-beyazlı takım, burada maç saatini bekleyecek.

İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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