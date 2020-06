Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Kaynak: AA

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş 'a 3-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor 'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, ligde kalacaklarına inandığını söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Korkmaz, "Son 3 maçtır büyük şanssızlık yaşıyoruz. Gençlerbirliği'nde kazanacağımız bir maçı kaybettik. Sivas'ta son dakikada puan kaybettik. Bu takım tabii ki ligde kalacak. Buna şüphem yok. Oyuncular, karakterli oyuncular. Alacağımız bir galibiyetle her şeyin değişeceğini biliyoruz. Umarım son hafta ligde kalmış bir Konyaspor olur ve gelecek sezon da devam ederiz." ifadelerini kullandı.Kırmızı karta kadar maçın düşündükleri şekilde geçtiğini aktaran Bülent Korkmaz, şunları kaydetti:"Oyunun ilk 15 dakikası düşündüğümüz gibi gitti. Gol pozisyonu da bulduk ama kırmızı kartla oyuncumuz atıldı. Vida yaptı aynısını ama bu sefer kartın rengi başkaydı. Beşiktaş'a karşı 10 kişi kalıyorsanız ve bireysel hatalardan gol yiyorsanız, oyunu 1-0'da tutamıyorsanız kazanma şansınız çok zor. 11'e 11 oynansaydı skor olarak değişik olabilirdi. Bu maçı geride bırakmak ve Rize maçına odaklanmak zorundayız."Maçın ardındanBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Eksik oynayan bir rakibimiz vardı. Bu durum da bizim adımıza maçın kolay olmasını sağladı"Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, rakiplerinin 15. dakikada 10 kişi kalmasının kendileri adına müsabakayı kolaylaştırdığını söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Zor bir maçtı. Konyaspor, çok zor bir periyottan geçiyor. Skor için memnunuz. Ancak oyunla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Yaklaşık 75-80 dakika eksik oynayan bir rakibimiz vardı. Bu durum da bizim adımıza maçın kolay olmasını sağladı. Rahat bir hafta sonu geçireceğiz. Bundan sonraki maçları kazanacağız ve umarım her şey daha iyi olur." ifadelerini kullandı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili oyuncularla görüşme yapmadıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Oyuncularla uyarı konusunda herhangi bir görüşme yapmıyoruz. Oyuncularımız her türlü tedbiri alıyor. Bu bulaşıcı hastalık her yerde herkese bulaşabilir. Oyuncularımızdan bazıları da bu durumdan geçiyor. Geçmiş olsun diyorum. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Doktorlarımız gerekli tedbirleri alıyor." şeklinde konuştu.Beşiktaş'ta herhangi negatif bir durum olmadığını kaydeden siyah-beyazlı teknik adam, "Negatif durum yok. Oyuncular koşuyor, vücut dilleri iyi. Oynadığımız 3 maçı da kazanabilirdik. Pozisyonlara giren taraf bizdik, üç maçta da kontrol bizdeydi, üçünü de kazanabilirdik. Oyuncularımız yavaş yavaş yeteneklerini sahaya yansıtmaya başladı. Diaby'nin, N'Koudou'nun, Lens'in gol atması, oyuncularımızın daha fazla konsantre olduğunu, daha fazla sorumluluk aldığını ve olayın içine girdiklerini gösteriyor. Kalan 5 haftalık süreçte daha iyi olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.