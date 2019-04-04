Beşiktaş Jk Ve Ingame İş Birliği İle Bjk Zula Takımı Kuruldu

Geçtiğimiz yıllarda espora adım atan ilk spor kulüplerinden ve ülkemizin en köklü spor camialarından Beşiktaş JK'nın, espor alanında faaliyet gösteren yapılanması Beşiktaş Esports ile Türkiye'de espora ve esporcuya en çok yatırım yapan Türk şirketlerinden InGame Group arasında iş birliği anlaşması imzalandı. 4 Nisan Perşembe günü Vodafone Park'ta düzenlenen iş birliği anlaşması imza töreni, Beşiktaş Esports Yöneticisi Erman İpci ve InGame Group CEO'su Alpay Alptekin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Espor alanındaki başarılarıyla dikkat çeken Beşiktaş Esports ile bugün dünyada 21 milyondan fazla kişi tarafından, 11 farklı dilde oynanan Türkiye'nin ilk ve tek yüzde 100 milli MMOFPS oyunu Zula'nın yaratıcısı InGame Group arasında gerçekleşen iş birliği anlaşması kapsamında, 2018-2019 futbol sezonunda Vodafone Park'ta, Beşiktaş JK Zula Espor takımının da yer alacağı iki etkinlik gerçekleştirilecek.

Aynı kapsamda Beşiktaş JK, InGame Group şirketlerinden Lokum Games'e, 2019-2020 futbol sezonunda, Vodafone Park'ta ev sahibi sıfatıyla oynayacağı 10 maçta geçerli olmak üzere, stadyum içerisindeki veya dışarısındaki alanlarda, Beşiktaş JK espor takımı için aktivite alanı sağlayacak. Beşiktaş'a Lenovo Game On'da hafta içi Zula turnuvası düzenleme hakkı sağlayan iş birliğiyle, turnuvalarda ilk 8'e giren esporculara oyun içi Beşiktaş desenleri hediye edilecek. Bu iş birliğiyle esporun ülkemizde bilinirliğinin artması amacıyla BJK TV ekranlarında haftalık olarak bir espor programı yayınlanması ve Beşiktaş JK'nın resmi kulüp dergisinde her ay espor ile ilgili içeriklere yer verilmesi planlanırken, Zula oyun içi lisans sözleşmesiyle de oyuncular BJK ürünleriyle buluşturulacak.

Beşiktaş JK ve InGame Group arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Türkiye'de esporun gelişmesine büyük katkı sağlanması hedefleniyor.

InGame Group CEO'su Alpay Alptekin, "InGame Group olarak, Türkiye'de esporun ve esporcuların gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu alanda hizmet veren lider kuruluşlardan biri olarak sektöre ışık tutacak, yön verecek yatırımlarımıza devam ediyoruz. "İlk"lerin ve "en"lerin altında hep InGame Group'un imzası var. Bu anlamda espor alanına yönelen ilk geleneksel spor kulübü olan Beşiktaş JK ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, bugün futboldan sonra ülkemizde en çok takip edilen spor dalı olan espor alanında yeni ufuklar açacaktır. Milyonlarca Beşiktaşlı Zula'cıya hayırlı uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu. Gençlerin her geçen gün daha büyük ilgi gösterdiği espor ekosisteminin büyümesinde en önemli yapı taşlarından birinin spor kulüpleri olduğuna inandıklarını söyleyen Alptekin, gerçekleştirdikleri bu iş birliğiyle Türkiye'de esporu tabana yayarak, dünyanın en büyük ekosistemlerinden biri olma yolunda hızla ilerleyen bu alanda ülkemize ivme kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Beşiktaş Esports Yöneticisi Erman İpci ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Beşiktaş JK olarak, Türkiye'de espor alanında birçok imza atmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Profesyonel bir spor kulübünün espor kategorisine yatırım yapması, bu özel alanı daha değerli hale getiriyor diye düşünüyorum. Hem dünyada hem de ülkemizde büyük ilgiyle takip edilen bu yeni dünyanın, Türkiye'deki önemli temsilcilerinden biriyle hayata geçirdiğimiz iş ortaklığı, bizler açısından da mutluluk verici. Espor kategorisine gönül veren genç kardeşlerimize bu iki önemli markanın gücü ile birçok farklı fırsat sunacağımız bu iş birliğinin, gelecekteki espor iş birliklerine de önemli bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Uzun soluklu olmasını dilediğimiz bu iş ortaklığının her iki markaya da başarı getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler