Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş
Kadın Futbol
Takımı, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldiği Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı'na 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Asen Albayrak xx, Nimet Altunkıran xx, Semra Bulut xx
Beşiktaş: Fatma Şahin xx, Jessica Lyne Çarmıklı xx, Çiğdem Belci xx (Akida dk. 90+1 ?), Esra Erol xx, Didem Karagenç xx, Elif Keskin xx, Gizem Gönültaş xx, Arzu Karabulut xx, Sevgi Çınar xx (Chamalidou dk. 76 x), Başak Gündoğdu xx (Zeynep Gamze Koçer dk. 58 x), Yağmur Uraz xx
Yedekler: Senem Pınar Özer, Ayşenur Göktürk, Ayşe Şevval Ay, Berivan İçen, Demet Bozkurt, Sevgi Salmanlı
Teknik Direktör: Mutlucan Zavotçu
Atletico Madrid: Henseller Galego xx (Paula Prieto dk. 46 x), Carolina Vidal xx (Trujillo dk. 90+1 ?), Herrero Munoz xx (Alexia Diaz dk. 76 x), Garcia Ajarin xx, Carmen Montero xx, Silvia Bellido xx (Claduio Diaz dk. 90+1), Maria Herrera xx, Pena Ruiz xx (Ortega Bueno dk. 68 x), Veronica Ang xxx (Cristina Frances dk. 90+1 ?), Olga Perez xxx, Alyysa Strom xx
Yedekler: Alexia Diaz, Elena Perez, Claudia La Cruz
Teknik Direktör: Daniel Gonzalez
Goller: Veronica Ang (dk. 37), Olga Perez (dk. 42) (Atletico Madrid)
(Bora Akyol/İHA)