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Beşiktaş kafilesi İzmir'e geldi

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.

25.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:00Beşiktaş kafilesi İzmir'e geldi
Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak , 'e geldi.
İstanbul'dan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı takımı, Adnan Menderes Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar bazı oyuncuları yanlarına çağırıp fotoğraf çektirdi.
Siyah-beyazlı kafile, konvoy eşliğinde konaklayacağı otele geçti.
Beşiktaş kafilesinde şu futbolcular yer aldı:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.
Beşiktaş yarın saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nın açılış maçında Göztepe ile karşılaşacak.

Beşiktaş, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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