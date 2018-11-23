- Beşiktaş
kafilesi Kayseri
'ye geldi
KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü
ile oynayacak olan Beşiktaş kafilesi, maçın oynanacağı Kayseri'ye geldi. TFF
, müsabakanın oynanması planlanan Osmanlı Stadı'nda saha zemininin, sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu gerekçesiyle, yarınki MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'na alındığını duyurmuştu. Alınan kararın ardından Beşiktaş kafilesi, özel uçakla maçın oynanacağı kente geldi. Erkilet
Havaalanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde maç saatine kadar konaklayacağı otele geçti. Beşiktaş kafilesini Kayseri'de az sayıda taraftar karşıladı.
MKE Ankaragücü,Kayseri,Beşiktaş