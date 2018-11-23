Beşiktaş Kafilesi Kayseri'ye Geldi

Beşiktaş
, Ankaragücü
ile Kayseri
'de oynayacağı maç için şehre geldi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Osmanlı stadının zeminin kötü olması nedeniyle Kayseri Kadir Has
Stadyumu'nda oynanacağı Ankaragücü maçı için Kayseri'ye geldi. Sabiha Gökçen
Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Kayseri'ye gelen siyah-beyazlı kafileyi sağanak yağmura rağmen taraftarlar yalnız bırakmadı. 100 kadar taraftar, teknik direktör Şenol Güneş ve bazı futbolculara tezahüratta bulundu. Kafile sonrasında havalimanından ayrılarak kamp yapacğaı otele doğru hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Beşiktaş futbolcuların havaalanından ayrılması
Futbolcuların otobüse binmesi
Takım otobüsünün havaalanından ayrılması
Detaylar - Kayseri
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