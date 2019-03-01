01 Mart 2019, 17:24
»»

Beşiktaş Kafilesi Kayseri'ye Geldi

Beşiktaş Kafilesi Kayseri

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kayseri'de karşılaşacak Beşiktaş, kente geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kayseri'de karşılaşacak Beşiktaş, kente geldi.

Siyah-beyazlı kafileyi, Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, başta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş olmak üzere takıma büyük ilgi gösterdi. Havalimanı çıkışında bekleyen bazı taraftarlar, meşale yakıp siyah-beyazlı takım lehine tezahüratta bulundu. Kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.

İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak. Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR