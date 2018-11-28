Beşiktaş Kafilesi Sarpsborg'a Ulaştı - Stockholm

UEFA Avrupa
Ligi 5. hafta maçında yarın Sarpsborg ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş
, Norveç
'e geldi. Sabiha Gökçen
Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla başkent Oslo'ya inen siyah-beyazlı kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile Sarpsborg kentine ulaştı ve kamp yapacağı otele geçti.
Otel önünde bekleyen az sayıda taraftar kafileye sevgi gösterisinde bulunurken, bazı futbolcularla fotoğraf çektirdi. Beşiktaş Kulübü
Başkanı Fikret Orman
, kafilede yer almadı.
Avrupa,Norveç,Beşiktaş
28 Kasım 2018 Çarşamba 20:02