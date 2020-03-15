Beşiktaş kafilesi yola çıktı
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın oynanacağı stada doğru yola çıktı.
15.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:44
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş , maçın oynanacağı stada doğru yola çıktı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bu zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıları taşıyan otobüs, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden geniş güvenlik önlemleri altında Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktı.
Beşiktaş'ı Galatasaray karşılaşmasına yaklaşık 150 taraftar meşaleler eşliğinde uğurladı. - İSTANBUL
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bu zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıları taşıyan otobüs, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden geniş güvenlik önlemleri altında Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktı.
Beşiktaş'ı Galatasaray karşılaşmasına yaklaşık 150 taraftar meşaleler eşliğinde uğurladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
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