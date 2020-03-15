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Beşiktaş kafilesi yola çıktı

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın oynanacağı stada doğru yola çıktı.

15.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:44
Beşiktaş kafilesi yola çıktı
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş , maçın oynanacağı stada doğru yola çıktı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bu zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıları taşıyan otobüs, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden geniş güvenlik önlemleri altında Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Beşiktaş'ı Galatasaray karşılaşmasına yaklaşık 150 taraftar meşaleler eşliğinde uğurladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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