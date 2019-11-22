Haberler » Spor » Beşiktaş kafilesine Konya'da coşkulu karşılama - Spor

Beşiktaş kafilesine Konya'da coşkulu karşılama

Beşiktaş, yarın oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı için Konya'ya geldi.

22.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:44Beşiktaş kafilesine Konya'da coşkulu karşılama

, yarın oynayacağı İttifak Holding maçı için Konya'ya geldi. Siyah-beyazlı kafile, havalimanında coşkuyla karşılandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı, teknik heyet ve 21 kişilik futbolcu kafilesi, havalimanında siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar futbolcular ve teknik direktör Avcı'ya çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Beşiktaş kafilesi daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Siyah-beyazlı kafilede şu futbolcular yer alıyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohammed Elneny, Burak Yılmaz, Kevin Nkoudou, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarlardan detay

Futbolculardan detay

Genel ve detay



İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Konya, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:36 Medipol Başakşehir maçı ilk 11'leri belli oldu
19:35 Beşiktaş kafilesine Konya'da coşkulu karşılama
19:30 Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında! İlk 11'ler belli oldu
19:22 Maradona, Gimnasia'da teknik direktörlüğe devam edecek
19:16 Kadınlar 'şiddete hayır' demek için futbol maçı yapacak
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
18:19 Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı
17:50 WWE güreşçisi Saraya-Jade Bevis'ten yürek hoplatan pozlar!
17:28 Garry Rodrigues transferinde taksitleri ödemeyen Al Ittihad'a FIFA'dan transfer yasağı gelebilir
16:12 Türkiye'de bir ilk! Kayserispor'a kadın Başkan: Berna Gözbası
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
22.11.2019 19:37:25