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Beşiktaş karavana attı

Yeni Malatyaspor karşısında kanatlardan etkili gelmek isteyen ve ceza sahasına birçok orta yapan Beşiktaş, yaptığı ortalarda yüzde 21 isabet sağladı.

15.12.2019 21:25 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:30Beşiktaş karavana attı
Yeni Malatyaspor karşısında kanatlardan etkili gelmek isteyen ve ceza sahasına birçok orta yapan , yaptığı ortalarda yüzde 21 isabet sağladı.

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olan ve 8 maç aradan sonra kaybeden Beşiktaş, bu maçta yaptığı ortalarda da karavana attı. Yeni Malatyaspor karşısında tam 33 orta yapan ve bu ortalarda yalnızca 7 isabet sağlayabilen Beşiktaş, kanatlardan gerçekleştirdiği organizasyonlarda beklediği verimi alamadı. Özellikle Diaby ve Rebocho'nun isabetsiz ortaları maç boyunca dikkat çekerken, Beşiktaş'ın hücumcuları da bu pozisyonlarda rakip savunma arasında kayboldu. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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