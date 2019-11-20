Beşiktaş, Karius'u Liverpool'a gönderme kararı aldı!

Geçen yıl Ukrayna'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde kötü bir performans sergileyen ve bir anlamda kupanın Real Madrid'e gitmesine neden olan Karius, talihsiz finalin ardından Beşiktaş'a imza atmış, Alman eldiven 2 yıllığına kiralık olarak siyah beyazlı kulübe gelmişti. Geçtiğimiz sezon sergilediği inişli çıkışlı formuyla kafa karıştıran, bu sezon ise 12 hafta sonunda daha derli toplu gözüken Loris Karis için son karar verildi.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF YERLİ KALECİ

Akşam'ın haberine göre Beşiktaş'tan yıllık 2,5 milyon Euro kazanan Karius'un opsiyonunu kullanmak istemeyen siyah beyazlı yönetimin kaleci tercihini yerliden yana kullanacağı belirtilirken, 26 yaşındaki Alman'ın lig biter bitmez Liverpool'a geri döneceği ifade edildi. Sözleşmesinde '8 milyon euro'luk bonservis bedeli' bulunan oyuncu için tasarrufta bulunmak istemeyen Erdal Torunoğulları'nın şimdiden kaleci arayışlarına koyulduğu bildirilirken, Kara Kartal'ın Ç.Rizespor forması giyen Gökkan Akkan'ı yakın takibe aldığı kaydedildi.