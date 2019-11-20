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Beşiktaş, Karius'u Liverpool'a gönderme kararı aldı!

Beşiktaş, Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius'un 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve Alman kaleciyi İngiliz ekibine gönderecek.

20.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:54

Geçen yıl Ukrayna'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde kötü bir performans sergileyen ve bir anlamda kupanın Real Madrid'e gitmesine neden olan Karius, talihsiz finalin ardından 'a imza atmış, Alman eldiven 2 yıllığına kiralık olarak siyah beyazlı kulübe gelmişti. Geçtiğimiz sezon sergilediği inişli çıkışlı formuyla kafa karıştıran, bu sezon ise 12 hafta sonunda daha derli toplu gözüken Loris Karis için son karar verildi.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF YERLİ KALECİ

Akşam'ın haberine göre Beşiktaş'tan yıllık 2,5 milyon Euro kazanan Karius'un opsiyonunu kullanmak istemeyen siyah beyazlı yönetimin kaleci tercihini yerliden yana kullanacağı belirtilirken, 26 yaşındaki Alman'ın lig biter bitmez 'a geri döneceği ifade edildi. Sözleşmesinde '8 milyon euro'luk bonservis bedeli' bulunan oyuncu için tasarrufta bulunmak istemeyen Erdal Torunoğulları'nın şimdiden kaleci arayışlarına koyulduğu bildirilirken, Kara Kartal'ın Ç.Rizespor forması giyen Gökkan Akkan'ı yakın takibe aldığı kaydedildi.

Beşiktaş, Karius'u Liverpool'a gönderme kararı aldı!

Real Madrid, Liverpool, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (4)
SAÇMA:8 milyon mu vayyy kerizler vayy. 1 milyon bile etmez bu.
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MEMLEKETİM:Kullanmayacak deyil alma gücü yok.
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AKADEMİK:Karius kalede sürekli gergin ve gelene-geçene tepkili. . . Belli ki burada mutlu değil ve gitmek istiyor. Güle-güle gitsin. Güzelim ülkede ondan çok daha üstün ve yetenekli vatan evladı genç kalecilerimiz var. Onlara sahip çıkalım. Kaldı ki Beşiktaş en iyi ve yetenekli yerli kaleciyi rahatlıkla bulur. . .
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İBRAHİM GENÇ:Karius icin kesinlikle 8 milyon avro harcanmaz. Hatta 1 milyon avrobile degmez. Kaleden guven vermeyen biri. İnsallah besiktas yillardir cektigi yerli kaleci sorununu cozebilir.
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