Beşiktaş Karius'u Liverpool'dan İzinsiz Gönderirse Tazminat Ödeyecek

Fabri'yi Fulham'a gönderince kaledeki boşluğu doldurmak için uzun bir arayışa giren ve son olarak Karius'ta karar kılan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi finali oynayan eldivenden oldukça umutluydu.

2 yıllığına kiralanmıştı

Şu ana kadar siyah beyazlı formayla 26 maça çıkan ve kalesinde 37 gol gören Loris Karius tam bir hayal kırıklığı yarattı. Uzun süre takip edilip transfer edilen Boyko'dan sonra Karius'ta da karavana atan Beşiktaş yönetimi Liverpool'dan kiralık olarak gelen Alman eldiveni geri gönderme formüllerini masaya yatırırken, durumun sanıldığı kadar kolay olmadığı ortaya çıktı.

İngiliz deviyle yapılan anlaşmaya göre; Beşiktaş Karius'u geri göndermesi halinde oyuncu için Liverpool'a tazminat ödemek zorunda kalacak.

Liverpool eğer 'Karius'u geri alabiliriz' derse Beşiktaş herhangi bir bedel ödemez. Karius'u herhangi bir bedel ödemeden eski kulübü Liverpool'a gönderebilmek için İngiliz yöneticileri ikna etmeye çalışan Fikret Orman görüşmelere devam ederken Premier Lig ekibinin şimdilik bu teklife soğuk baktığı öğrenildi.

Beşiktaş eğer Liverpool'un izni olmadan Karius'tan vazgeçerse 2,5 milyon euro'luk tazminat maddesinin olduğu iddia ediliyor. (Akşam)