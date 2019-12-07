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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

07.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:28Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 14. haftasında yarın ile deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana tedavileri süren Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz katılmadı.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenman, sahada yapılan ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe hareketleriyle başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla süren idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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