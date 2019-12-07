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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

07.12.2019 22:05 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:05Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
, Süper Lig'de ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen; Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz katılmadı.
(İHA)

Kasımpaşa, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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