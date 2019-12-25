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Beşiktaş Kaymakamı Önder, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

25.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:18 Beşiktaş Kaymakamı Önder, AA'nın
Kaymakamı Önder Bakan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Önder, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için tercihte bulundu.
Önder, tercihlerinde "Haber" kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün " Şehitleri anısına", "Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", " ve "Spor"da ise Erhan Elaldi'nin "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.
Kaymakam Önder, birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "Gerçekten mükemmel fotoğraflar var. AA'nın gazeteciliği ve bu tür sosyal sorumluluk projeleri, ülkenin çok önemli haberlerini yansıtma anlamında gazeteciliğin okuludur. Zor şartlar altında gece gündüz edemeden, kamuoyu adına adeta tarihe fotoğraflar ve haberlerle kayıt düşüyor muhabirler. AA sadece doğru ve güvenilir haber aktarımıyla değil, görsel içerik üretimiyle de çok değerli işler üretiyor. Oylama sonuçlarını da merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Önder Bakan, Hakan Burak, Sarıkamış, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: AA

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