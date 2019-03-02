İlk Gol Geldi! Beşiktaş, Kayserispor Deplasmanında

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.
CANLI ANLATIM
38' GOL! Beşiktaş, Atiba'nın golüyle 1-0 öne geçti.
15' Beşiktaşlı Dorukhan, rakibine sert hareketi sonrası sarı kart gördü.
1' Mücadele başladı. İki takıma da başarılar!
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR
Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Kucher, Mansah, Şamil, Varela, Deniz, Umut, Kravets
BEŞİKTAŞ
Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma,Ljajic, Güven, Burak
İstikbal Mobilya, Beşiktaş, Kayserispor, Spor