02 Mart 2019, 15:54
»»

İlk Gol Geldi! Beşiktaş, Kayserispor Deplasmanında

İlk Gol Geldi! Beşiktaş, Kayserispor Deplasmanında

Süper Ligde Beşiktaş, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşıyor. 16.00'da başlayan mücadele, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

CANLI ANLATIM

38' GOL! Beşiktaş, Atiba'nın golüyle 1-0 öne geçti.

15' Beşiktaşlı Dorukhan, rakibine sert hareketi sonrası sarı kart gördü.

1' Mücadele başladı. İki takıma da başarılar!

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR

Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Kucher, Mansah, Şamil, Varela, Deniz, Umut, Kravets

BEŞİKTAŞ

Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma,Ljajic, Güven, Burak

İstikbal Mobilya, Beşiktaş, Kayserispor, Spor


YORUMLAR