Beşiktaş, Kayserispor Karşısında Moral Arıyor

Adem Ljajic
ve Ricardo Quaresma
yeniden onbirde
Ali DANAŞ - İSTANBUL/ DHA Beşiktaş
, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor
'a konuk olacak. Kayseri Kadir Has Stadı
'nda saat 16: 00'da başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa
yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok
ve İsmail Şencan
yaparken, Serkan Çınar
dördüncü hakem olacak.
MORALSİZ BİR HAFTA YAŞADI
Beşiktaş, Kayserispor karşılaşmasına oldukça moralsiz ve bir çok tartışmanın gölgesinde hazırlandı. 3-0'dan 3-3'gelen Fenerbahçe
derbisi hala konuşulurken, bu kez de Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı
'nın başına getirildiğinin resmi olarak açıklanması, siyah beyazlıları bir anda başka bir gündeme sokup Kayserispor maçını neredeyse unutturmuş vaziyette. Yaklaşık bir aydır gündemde olan Şenol Güneş-Milli Takım görüşmeleri, Güneş ve yönetim tarafından net olarak açıklanmasa da en sonunda resmileşince bu kez de 'sezon sonuna kadar ne olacak' tartışmaları maçın önüne geçti. Her ne kadar yönetim; dün akşam yaptığı açıklamayla, Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar devam edeceğini söylese de, ligin kalan maçları bir çok tartışmaya açık vaziyette. Çünkü, camia içinde Şenol Güneş'in hemen bırakmasını isteyenler olduğu gibi, sezon sonunda güzel bir ayrılığın yaşanmasını isteyenler de az değil.
Beşiktaşlı futbolcular ise tüm bu gelişmelerin ışığında Kayserispor'u yenerek moral bulmak istiyor.
ADEM LJAJIC VE RICARDO QUARESMA YENİDEN ONBİRDE
Siyah beyazlı takımda Gökhan Gönül
sakatlığı, Necip Uysal
ise sarı kart cezasından dolayı Kayserispor'a karşı forma giyemezken, cezası biten Adem Ljajic takıma geri dönecek.
Fenerbahçe maçında ilk yarıda iyi oynamasına rağmen, ikinci devrede fiziki olarak oyundan düştüğü gözlenen Kagawa'dan son 30 dakika faydalanmayı düşünen Şenol Güneş, Ljajic'i yeniden onbire yazacak. Tecrübeli teknik adam ayrıca, Lens'in yerine de Quaresma'yı yeniden sahaya sürecek. Sakatlığı bulunan ve Kayserispor maçında riske edilmesi beklenmeyen Gökhan Gönül'ün yerine ise iki alternatif bulunuyor. Bunlardan ilki, Dorukhan'ın sağ beke geçmesi ve orta sahanın Atiba-Medel'den kurulması. İkinci alternatif ise Adriano'nun sağ beke geçerek sol bekte Caner Erkin
'in oynaması olacak.
Defans ve hücum hattında başka bir değişiklik yapması beklenmeyen Güneş'in, Kayserispor karşısına çıkartması muhtemel onbir şu şekilde:
Karius-Adriano-Vida-Mirin-Caner-Atiba-Dorukhan-Quaresma-Ljajic-Güven-Burak
CEZA SINIRINDA İKİ FUTBOLCU
Beşiktaş'ta iki isim Kayserispor karşısına 3 sarı kartla ceza sınırında çıkacak.
Üçer sarı kartı bulunan Dorukhan ve Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in Kayserispor'a karşı görev vermesi ve sarı kart görmeleri durumunda 25. haftada iç sahada oynanacak Atiker Konyaspor
karşısında takımını yalnız bırakacak.
Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA