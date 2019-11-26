Beşiktaş, Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor

Süper Lig'in 13. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor
'u konuk edecek olan Beşiktaş
, bu maçın biletlerini yarın saat 11.00'de satışa çıkaracak.
Süper Lig'in 13. haftasında taraftarı önünde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini yarın saat 11.00 itibariyle satışa sunacak. 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatları da belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün belirlediği fiyatlar şu şekilde:
1. Kategori: 265TL
2. Kategori: 250TL
3. Kategori: 225TL
4. Kategori: 215TL
5. Kategori: 180TL
6. Kategori: 165TL
7. Kategori: 110TL
8. Kategori: 100TL
VIP: 750TL
1903 A-E: 750TL
1903 B-D: 825TL
1903 C: 875TL - İSTANBUL