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Beşiktaş-Kayserispor maçı hakemleri belli oldu

Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Denizli Bölgesinden Ümit Öztürk yönetecek.

27.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:05Beşiktaş-Kayserispor maçı hakemleri belli oldu
Beşiktaş-İstikbal Mobilya maçını Denizli Bölgesinden Ümit Öztürk yönetecek.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13.haftasında 02 Aralık 2019 Pazartesi günü İstanbul Vodafone Stadyumunda saat 20.00'de oynanacak olan Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Beşiktaş- İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Erkan Engin. Beşiktaş -İstikbal Mobilya Kayserispor maçının VAR Hakemi Volkan Bayarslan olurken, AVAR Hakemi ise Ceyhun Sesigüzel yapacak.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

İstikbal Mobilya, Ümit Öztürk, Kayserispor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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