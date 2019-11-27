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Beşiktaş-Kayserispor maçı hakemleri belli oldu

Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Denizli Bölgesinden Ümit Öztürk yönetecek.

27.11.2019 15:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:06Beşiktaş-Kayserispor maçı hakemleri belli oldu
Beşiktaş-İstikbal Mobilya maçını Denizli Bölgesinden Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13.haftasında 02 Aralık 2019 Pazartesi günü İstanbul Vodafone Stadyumunda saat 20.00'de oynanacak olan Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Beşiktaş- İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Erkan Engin. Beşiktaş -İstikbal Mobilya Kayserispor maçının VAR Hakemi Volkan Bayarslan olurken, AVAR Hakemi ise Ceyhun Sesigüzel yapacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Ümit Öztürk, Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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